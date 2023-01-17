ضبط 1228 قضية تموينية متنوعة فى أنحاء الجمهورية

كتب سليم على

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط (1228) قضية تموينية متنوعة من بينها:

نجحت شرطة التموين فى ضبط (2) قضية حجب "أرز أبيض" بمضبوطات بلغت (7.245 طن أرز أبيض "عينى") ،(19)قضية بيع بأزيد "أرز أبيض" بمضبوطات بلغت (10.927 طن أرز أبيض "عينى") ، (4) قضايا حجب "أرز شعير" بمضبوطات بلغت (13.020طن أرز شعير "عينى") ، (54) قضية عدم توريد أرز شعير بمضبوطات بلغت (144.890 طن أرز شعير "مستندى") ، ضبط (4) قضايا غش أعلاف غير صالحة للإستخدام "مجهولة المصدر" بمضبوطات بلغت (3.425 طن أعلاف حيوانية "عينى") ، ضبط (5) قضايا غش "أعلاف - أسمدة زراعية" مجهولة المصدر بمضبوطات بلغت (59 طن أعلاف حيوانية "عينى") وكذا (6) قضايا فى مجال حجب السلع الإستراتيجية ومواد البناء بمضبوطات بلغت (78.655 طن "سلع ومواد غذائية متنوعة" – 30 طن أسمنت)، وكذا ضبط (434) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية ومواد البناء بمضبوطات بلغت (3.500 طن دقيق أبيض "عينى" – 2.863 طن ""سلع ومواد غذائية متنوعة" - 10 طن أسمنت - 7254 عبوة سجائر) ، وكذا ضبط (367) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (7 قضايا دقيق بلدى مدعم "مستندى – عينى"- قضية تصرف رغيف بلدى مدعم - 119قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 127قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 113قضية متنوعة أخرى) بمضبوطات بلغت (79.450 طن دقيق بلدى مدعم "مستندى" – 200 كيلو جرام دقيق بلدى مدعم "عينى" - 3842 رغيف بلدى مدعم "مستندى") ، وكذا ضبط (16) قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (1.039 كيلو جرام سكر تموينى - 73000 لتر مواد بترولية "عينى" – 3842 رغيف بلدى مدعم "مستندى" - 13 عبوة زيت تموينى - 2.450 طن أسمدة زراعية مدعمة "عينى").. بحجم مضبوطات "سلع غذائية" بلغت إجمالى (341.789 طن "مستندى – عينى") أبرزها (79.450 طن دقيق بلدى مدعم "مستندى" - 200 كيلو جرام دقيق بلدى مدعم "عينى" - 3.500 طن دقيق أبيض "عينى" – 18.172 طن أرز أبيض "عينى" - 13.020طن أرز شعير "عينى" - 144.890 طن أرز شعير "مستندى" - 81.518 طن "سلع ومواد غذائية متنوعة" - 1.039 طن سكر تموينى - 3842 رغيف بلدى مدعم "مستندى"-13عبوة زيت تموينى - 73000 لتر مواد بترولية "عينى" - 7254 عبوة سجائر - 62.425 طن أعلاف حيوانية "عينى" – 2.450 طن أسمدة زراعية مدعمة "عينى" – 40 طن أسمنت) كان أبرزها الآتى:

كما تم ضبط المدير المسئول عن (مصنع لتعبئة السلع الغذائية – بمحافظة القاهرة) .. وبحوزته كمية قدرها (40 طن سكر حر "مستلزمات إنتاج") ، 300 كيلو جرام سكر حر معبأة داخل عبوات بها نقص فى الأوزان قام المذكور بتخزينهم لحجبهم عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط مالك (مخزن سلع غذائية – بمحافظة الجيزة) .. وبحوزته كمية قدرها (32.750 طن "نشا ذرة – نشا بطاطس - سمن)بدون مستندات قام المذكور بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط المدير المسئول عن (مخزن لتجارة مواد البناء "بدون ترخيص" - بمحافظة البحر الأحمر) .. وبحوزته كمية قدرها (10 طن مواد بناء "أسمنت") قام المذكور بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة .

وتمكن رجال شرطة التموين من ضبط المدير المسئول عن (مخبز بلدى - بمحافظة القليوبية) لتصرفه فى كمية قدرها (73.8 طن دقيق بلدى مدعم "مستندى") قام المذكور بالإتجار بها ببيعها فى السوق السوداء مستولياً على الدعم المقرر بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.