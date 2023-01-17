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ضبط مخدرات بقيمة 1.5 مليون جنيه بحوزة 3 أشخاص فى القاهرة

الثلاثاء، 17 يناير 2023 11:20 ص
ضبط مخدرات بقيمة 1.5 مليون جنيه بحوزة 3 أشخاص فى القاهرة حملات أمنية _أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 24 كيلو جرام – بندقية خرطوش – عدد من الطلقات - مبلغ مالى - سيارتين – 3 هواتف محمولة).. وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والمبالغ المالية من متحصلات البيع ، والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهم والسيارتين للترويج.
 
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (1,680,000 جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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