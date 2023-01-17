ضبط مخدرات بقيمة 1.5 مليون جنيه بحوزة 3 أشخاص فى القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 24 كيلو جرام – بندقية خرطوش – عدد من الطلقات - مبلغ مالى - سيارتين – 3 هواتف محمولة).. وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والمبالغ المالية من متحصلات البيع ، والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهم والسيارتين للترويج.
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (1,680,000 جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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