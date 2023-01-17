صنعة الأجداد والفراعنة بقرية المحروسة.. العم عنتر 50 عاما فى صناعة الفخار بقنا

قنا صابر سعيد

تشرق الشمس ومعها يشرق يوم جديد لصناع الحرفة التاريخية التي عرفت منذ العصور القديمة أيام الفراعنة وتوارثها الأجيال حتي وصلت إلى عدد من أبناء قرية المحروسة بقنا الذين ورثوها للأبناء وأصبحت مصدر رزق لهم تساعدهم على قوت يومهم، متمسكين بذلك الإرث التاريخي ويعملون فيها على مدار العام، ففي الصيف يخرج العامل مبكرًا بعد صلاة الفجر وفي الشتاء يبدأ العمل فيها منذ الثامنة صباحًا حتي تشرق الشمس وتدفئ المكان الذي يعمل فيه الحرفيون.

فهنا في الأرض الطيبة المحروسة التي كان يطلق عليها قديمًا البلاص نسبة إلي الأواني الفخارية التي تسمي بـ"البلاص" تحد العم عنتر حرفي صناعة الفخار يستقبلك ببشاشة الوجه وكوب من الشاي الذي يصنع على "الكانون" وهو موقد يدوي من الشاي، ثم يبدأ الحديث عن المهنة التي تعلمها من والده وتوارثها الأجيال من بعد الأجداد، حيث تدفع قدمة قطعة خشبية تدور تسمي " الدولاب" وتشكل يديه الطين الذي يخرج في النهاية بالمظهر النهائي للبيع.

وقال العم عنتر أحمد حفني، من قرية المحروسة بقنا، إن بداية الصنعة بدأها منذ 50 عاما عن والده والذي تعلمها من الأب والجد أيضًا وهي صنعة الوراثة التي يكتسبها الابن عن الآباء، ويعتمد في تلك الصنعة على الطيب وهي تنقسم لنوعين الطين الأبيض والتي تستخدم في أشياء أخرى والطين المعروف باللون الأسود الذي يستخدم في صناعة الفخار والأزيرة، وتمر صناعة الزير بـ 3 مراحل بالتجليس ثم فتحه من الأعلى ثم تشكيله على الدولاب ووضعه في الفرن للحرق وتستغرق مدة الحرق 4 ساعات.

وأوضح العم عنتر، أن العمل في الشتاء يختلف عن الصيف، فالعمل في الشتاء يحتاج إلى وقت للجفاف بعكس الصيف وكذلك ينتج الصانع كميات أكبر من الشتاء وذلك للإقبال عليها، لافتًا أنه يجلب الطين من أماكن مجاورة ويجب أن تكون نظيفة وهناك سهولة في الحصول على الطين طوال العام، كما أن الأداة الأساسية خلال العمل هي الدولاب التي يوضع عليها الفخار للتشكيل.

وتابع صانع الفخار، أنه علم الصنعة لشقيقه الأصغر ولكن معظم الأجيال من الشباب لا تفضل العم في الصنعة وذلك لصعوبتها والاحتياج إلي الصبر والجلوس لفترات طويلة على الدولاب والعمل على مدار اليوم، ويتم الترويج للصناعة والبيع من خلال التعاقد مع تجار يحصلون على منتجات الفخار ويبيعونها في أماكن متعددة ومحافظات مصر على مدار العام.



الصناع يشكل زير بقنا



العم عنتر أحمد



صناع فخار بقرية المحروسة



مراحل صناعة الزير



مكان صناعة الفخار