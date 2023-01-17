صحة المنيا: فحص 287 ألف تلميذ ابتدائى ضمن مبادرة علاج أمراض سوء التغذية

واصلت مديرية الصحة بالمنيا، تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية لاكتشاف وعلاج أمراض سوء التغذية، تحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وذلك ضمن مبادرة "100 مليون صحة"، والتي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للحفاظ على صحة وسلامة طلاب المدارس وتقديم الدعم الطبي لهم.

قال الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إنه تم فحص 34 ألف و395 تلميذ من طلبة المدارس الابتدائية في القرى، وذلك خلال شهر ديسمبر الماضي، ليصل بذلك إجمالي الطلاب الذين تم فحصهم 287 ألف و356 تلميذ خلال عام (2022)، وذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية لاكتشاف وعلاج أمراض سوء التغذية والتي تستهدف إجراء المسح الطبي والكشف عن أمراض السمنة والتقزم والأنيميا لطلاب المدارس الابتدائية.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد سمير، مدير إدارة الرعاية الأساسية ومنسق المبادرات الرئاسية في محافظة المنيا، أن المبادرة تستهدف طلاب المدارس الابتدائية من الصف الأول إلى الصف السادس الابتدائي، وتهدف إلى الاهتمام بصحة الطلاب من خلال الخدمات المقدمة في الحملة مثل قياس نسبة الهيموجلوبين بالدم للكشف المبكر عن الأنيميا، وقياس الطول والوزن لتحديد مؤشر كتلة الجسم ومستوى السمنة والتقزم.