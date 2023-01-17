اليوم السابع
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الثلاثاء، 17 يناير 2023 05:49 م
أكرم القصاص
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صحة الدقهلية تستكمل المرحلة الأولى.. اعتماد 13 منشاة طبية أخرى للعمل 24 ساعة‎‎

الثلاثاء، 17 يناير 2023 04:13 م
صحة الدقهلية تستكمل المرحلة الأولى.. اعتماد 13 منشاة طبية أخرى للعمل 24 ساعة‎‎ فرق طبية تابعة لمديرية الصحة بالدقهلية
الدقهلية : محمد الحبشي

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أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أنه تم استكمال  المرحلة الأولي لتطوير منشآت الرعاية الأساسية حيت تم اعتماد عدد 18 منشاة صحية بالدقهلية للعمل علي مدار 24 ساعة، مع عمل عيادات تخصصية مميزة مسائية، أطفال، باطنة، نساء، جلدية.
 
من جانبه أكد  الدكتور تامر الطنبولى مدير إدارة الرعاية الأساسية أن الاعتماد تم من خلال فريق الوزارة والرعاية الاساسية بالمديرية لـ6 وحدات هي البرامون، الحصص، دموه، الصالحات، منية سمنود،  ميت غريطة.
 
إضافة لاعتماد باقي المنشات وهي مركز طب محلة دمنة، كتامة، صدقا ، الشوامي ، برمبال القديم، بهوت، عزب الجمالية، الكفر الجديد ، السلسول، العصافرة، العزيزة، اوليلة ، لافتاً إلى انه سيتم تجهيز باقي المنشات تباعا في المرحلة الثانية والثالثة.
 
فرق طبيه تابعه لصحة الدقهلية
فرق طبيه تابعه لصحة الدقهلية

فرق طبيه تابعه لمديرية الصحة بالدقهلية
فرق طبية تابعة لمديرية الصحة بالدقهلية

طب الاسرة بالعزيزية
طب الاسرة بالعزيزية

فرق طبيه تابعه لمديرية صحة الدقهلية
فرق طبيه تابعه لمديرية صحة الدقهلية

طب الأسرة بالعصافرة_1
طب الأسرة بالعصافرة_1

مركز طب الاسرة بالكفر الجديد ضمن المنشآت التي تعمل 24 ساعه
مركز طب الاسرة بالكفر الجديد ضمن المنشآت التي تعمل 24 ساعه

طب الأسرة بكتامة
طب الأسرة بكتامة
 
 

مديرية الصحة

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وزارة الصحة والسكان



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