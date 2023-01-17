صحة الدقهلية تستكمل المرحلة الأولى.. اعتماد 13 منشاة طبية أخرى للعمل 24 ساعة‎‎

الدقهلية : محمد الحبشي

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ، أنه تم استكمال المرحلة الأولي لتطوير منشآت الرعاية الأساسية حيت تم اعتماد عدد 18 منشاة صحية بالدقهلية للعمل علي مدار 24 ساعة، مع عمل عيادات تخصصية مميزة مسائية، أطفال، باطنة، نساء، جلدية.

من جانبه أكد الدكتور تامر الطنبولى مدير إدارة الرعاية الأساسية أن الاعتماد تم من خلال فريق الوزارة والرعاية الاساسية بالمديرية لـ6 وحدات هي البرامون، الحصص، دموه، الصالحات، منية سمنود، ميت غريطة.

إضافة لاعتماد باقي المنشات وهي مركز طب محلة دمنة، كتامة، صدقا ، الشوامي ، برمبال القديم، بهوت، عزب الجمالية، الكفر الجديد ، السلسول، العصافرة، العزيزة، اوليلة ، لافتاً إلى انه سيتم تجهيز باقي المنشات تباعا في المرحلة الثانية والثالثة.