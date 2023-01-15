اليوم السابع
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وكيل صحة الدقهلية يجتمع بمديرى المستشفيات لمناقشة تأمين المخازن‎‎

الأحد، 15 يناير 2023 07:59 م
وكيل صحة الدقهلية يجتمع بمديرى المستشفيات لمناقشة تأمين المخازن‎‎ اجتماع وكيل الصحة بمديرى المستشفيات
الدقهلية - محمد الحبشى

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عقد الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، والدكتورة عبير عبد الغنى وكيل المديرية، اجتماعاً مع قيادات المديرية ومديري المستشفيات لبحث إجراءات تأمين مخازن المستشفيات.
 
وبحث "مكين"، ما حققته اللجان مشكلة من مختلف الفئات لمراجعة المخازن والتأكد من مطابقتها للمعايير مع اتباع الإجراءات القانونية لذلك، واتخاذها كافة إجراءات السلامة لتأمين المخازن والوقوف على أهم الملاحظات وأوجه القصور . 
 
وشدد خلال الاجتماع على توافر الأدوية والمستلزمات بالأقسام الطبية المختلفة، وتوافر المخزون الاستراتيجي، وإعادة توزيع الرواكد منها وفقًا لمؤشرات الأداء والتردد، ومراجعة تواريخ الصلاحية للأدوية والمستلزمات، مع الحرص على متابعة أعمال الصيانة الدورية لأجهزة الإطفاء 
 
كما تطرق إلى انتظام توريد الاكسجين وتوافر مخزون كاف بكل مستشفى، مهيباً بضرورة الالتزام بسداد جميع مديونات الشركات لضمان توافر الأكسجين.
 
وناقش وكيل الوزارة آليات وضوابط أوامر التكليف، وكذلك صرف حوافز الأشراف وحافز في القيادة بالمستشفيات طبقا لقانون 14 لسنة 2014 وقانون 576 لسنة 2014.
 
وفى نهاية الاجتماع، تم عرض تقرير مصور عن مخازن المستشفيات بمديريه الصحة وطرق تأمينها، وكيفية توفير سبل الحماية المدنية بها.
 
اجتماع لمناقشة تأمين المخازن
اجتماع لمناقشة تأمين المخازن

اجتماع وكيل الوزارة بمديري المستشفيات
اجتماع وكيل الوزارة بمديري المستشفيات

دكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية
دكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية

مديري المستشفيات أثناء الإجتماع بوكيل وزارة الصحة
مديري المستشفيات أثناء الإجتماع بوكيل وزارة الصحة

وكيل وزارة الصحة ووكيل المديرية في اجتماع بمديري المستشفيات
وكيل وزارة الصحة ووكيل المديرية في اجتماع بمديري المستشفيات
 
 
 

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