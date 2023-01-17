شاهد.. "منى" طالبة جامعية من ذوى الهمم بالشرقية تتألق فى سماء الغناء

الشرقية- فتحية الديب

رزقها الله وجه جميل يشع منه البراءة وعينان خضراوتان يشع منها النور، وصوت جميل حنون يغرد بأغانى الزمن الجميل بحقول قريتها الصغيرة أمين باشا، التابعة لمحافظة الشرقية، هى"منى " ابنة التاسعة عشر ربيعا التي رزقها الله بصوت حسن فى حاجة لمن يدربها لتغرد بأعذب الكلمات.

تعيش "منى هشام أحمد" الطالبة بالفرقة الأولى بكلية الحقوق جامعة الزقازيق، مع أسرتها فى منزل صغير بقرية أمين باشا التابعة لمركز فاقوس بمحافظة الشرقية، وعانت منذ ولادتها من إعاقة فى القدمين أصرت على حركاتها لكن لم تؤثر على عزيمتها وإصرارها فى إتمام دراستها الجامعية، متحدية إعاقتها مؤمنة بأن الإعاقة الحقيقية هي إعاقة الجسد وليس إعاقة الفكر والروح.

وقالت "منى" فى حديثها ل" اليوم السابع" إنها تتمنى أن تخطو خطوات حقيقة فى عالم الغناء وأنها ورثت جمال الصوت من والدتها السيدة الريفية التي تدندن أمامها أثناء القيام بأعمال المنزل والطهي بأغاني الزمن الجميل ل كوكب الشرق وفايزة أحمد، فورثت منها عذوبة الصوت، وتميل مثل والدتها إلى أغانى الزمن الجميل وترى فى " أم كلثوم" وفايزة أحمد" ونجاة" ضالتها فى إحياء أغانى الزمن الجميل، كما تحفظ الأناشيد الدينية والأغاني الوطنية، مؤمنة بأن الفن الهادف رسالة.

تنحصر أحلام الفتاة العشرينية فى البحث عن ملحن يساعدها على تلحين بعض الكلمات التي تكتبها، ويدربها على الغناء بصورة صحية لكى تبرز موهبتها، وحلمها فى إجراء عملية تساعدها على الحركة مستقبلا، وأن كانت تتغلب على ذلك بروحها وطاقتها الايجابية التى تشعها فى كل مكان تتواجد بيه، حيث تغرد فى حقول قريتها بأعذب الكلمات.

وفى نهاية اللقاء" ياتمر حنة ياتمر حنة، خليتي بينا وبعدتى عنا، الورد كله كسا الجناين، واشمعنى انتى اللى شاردة منا، ياتمر حنة بليل بنسال وبالنهار علشان نبلغ شوق الأحبة، وطال عليهم الانتظار ولا فيش فى قلبك ريحة المحبة كنتش شمعتنا، كنت نور بيتنا كنت سامرنا وانفض سامرنا، الورد كله كسا الجناين واشمعنى انتى اللي شاردةمنا، ياتمر حنة، ياتمر حنة، سالت عنك فى كل ناحية ما حد طمن قلبي عليكي، وقالوا ماتت وقالوا صاحية وياما قالوا وعابو فيكي كنت شمعتنا كنت نور بيتنا كنت سامرنا وانفض سامرنا، الورد كله كسا الجناين واشمعنى انتى اللى شاردة منا، ياتمر حنة ، الحب عمره ما يتاقل بالمال، الحب بالحب مش بالدبلة والخلخال، ما يثمر العيش فى خاين العيش، كنت شمعتنا كنت نور بيتنا كنت سامرنا وانفض سامرنا، الورد كله كسا الجناين واشمعنى انتى اللى شادة منا ياتمر حنة"



منى هشام