سيدة تطالب مطلقها بدفع 5 آلاف جنيه شهريا نفقة ألعاب وترفيه لطفليها

كتبت أسماء شلبى

أقامت سيدة دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، ضد مطلقها، طالبت فيها بنفقة ألعاب وترفيه لطفليها بمبلغ 5 آلاف جنيه شهرياً، وذلك بعد تطليقها لها أثر خلافات نشبت بينهما بسبب اكتشافها خيانته له، كما أقامت دعوي أجر مسكن بعد استيلائه على منزل الحضانة وقدرته بـ17 ألف جنيه شهريا لإحدي الشقق فى القاهرة الجديدة، كما أقامت ضده دعوي نفقة عدة ومتعة ودعوتين حبس، ودعوي تبديد منقولات ومصوغات ذهبية.

وأشارت الأم لطفلين بالغان من العمر 12 و8 سنوات بدعواها أمام محكمة الأسرة: "خلافات حادة نشبت بيننا بسبب خيانته لي وتبديده أمواله وحرماني من حقوقي ورفضه الإنفاق على رغم يسار حالته المادية، وامتناعه عن رعاية الطفلين وطرده لى من منزل الحضانة رغم الحكم القضائي الذي بحوزتي، لأعيش في جحيم مما دفعني لملاحقته لاسترداد حقوقي الشرعية، بعد رفضه التواصل معي طوال شهور".

وتابعت: "طلقني غيابيا، وامتنع عن سداد أجر المسكن الذي نقيم فيه حالياً مما دفعني لمطالبته بتلك المصروفات قضائيا، بخلاف مؤخر الصداق الذي لم يدفعه ومنقولاتي ومصوغاتي الذي استولى عليهم"، مشيرة إلى أنها لجأت لمحكمة الأسرة بعد رفض زوجها السداد رغم قدرته على الأداء، وأن طفليها يحتاجوا إلى مصروفات ونفقات مثل أصدقائهم وأقاربهم، وكما اعتادوا عليه أثناء عيشهم برفقة الأب.

يذكر أن نفقة الألعاب والترفيه من مقتضيات إعداد الطفل للحياة فى باكورة حياته بأن يلعب بحسب ما استقر عليه العرف والعادات والتقاليد، وأن يمد الطفل من قبل والده بنفقة ألعاب بحسب وسطه الاجتماعى ودون الإفراط الذى يصل إلى درجة المفاسد.