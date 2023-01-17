سكرتير مساعد البحر الأحمر يتفقد امتحانات الشهادة الإعدادية فى الغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

تفقد اللواء أحمد مرزوق السكرتير العام المساعد لمحافظة البحر الأحمر ، اليوم، لجنتى مدرسة خالد بن الوليد، والغردقة المتميزة لغات لمتابعة سير امتحانات الشهادة الإعدادية، وانتظام الطلاب داخل اللجان وتهيئة المناخ اللازم لهم لتأدية الامتحانات، يرافقه هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم، وكمال سليمان رئيس مجلس الأمناء بالمحافظة.

ومن جانبه، أكد السكرتير العام المساعد أن اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر أصدر تعليماته بالتنسيق المستمر بين جميع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية لتذليل كل العقبات والتحديات أمام الطلاب أثناء أداء الامتحانات، معربًا عن تمنياته لهم بالتوفيق والتميز.

ومن ناحية أخرى، أفاد هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر أن عدد طلاب الشهادة الإعدادية بلجان المحافظة هذا العام يبلغ 8531 طالبا وطالبة، موزعين على 62 لجنة، مشيراً إلى التواصل الدائم بين غرفة عمليات المحافظة ومديرية التربية والتعليم ورؤساء اللجان، لسرعة التدخل حال حدوث أى مشكلات أو طوارئ.