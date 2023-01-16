تعليم البحر الأحمر تعلن استعدادها التام لانطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية

أعلن هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر عن الانتهاء من الاستعداد لعقد امتحانات نصف العام يناير 2023 للشهادة الإعدادية، والتى من المقرر بدايتها غدا الثلاثاء، وتستمر حتى الثلاثاء المقبل الموافق 24 من يناير الجارى.

وأكد مدير مديرية التربية والتعليم أن تم الاخذ فى الاعتبار على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية مشددة فى ظل تداعيات فيروس كورونا حفاظاً على صحة وسلامة الطلاب والمشاركين فى تنظيم العملية الامتحانية داخل اللجان.

كما أكد أن جميع الإدارات التعليمية قد أنهت تجهيز وفرش وتطهير اللجان الامتحانية، حيث تقدم للامتحانات عدد 8531 طالبا وطالبة على مستوى المحافظة، موزعين على 62 لجنة على مستوى الإدارات السبع.

وأوضح وكيل الوزارة بأنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية لرصد ومتابعة أى معوقات أو شكاوى من الامتحانات أو تنظيم العملية الامتحانية، بالإضافة إلى غرف العمليات الفرعية بكل إدارة تعليمية.

كذلك تم الإنتهاء من تسليم كافة خطابات الندب لرؤساء لجان سير الامتحانات والمراقبين والملاحظين، وإنتهت مخازن المديرية من تسليم جميع مسئولى التوريدات بالإدارات التعليمية كراسات الإجابة للطلاب وتم توزيعها على اللجان الامتحانية.

شدد وكيل وزارة التربية والتعليم على مديرى الإدارات التعليمية بالتنبيه الحازم بعدم اصطحاب الطلاب للهاتف المحمول لمقر اللجان الامتحانية، وحظر إستخدام الهاتف بالنسبة للمعلمين داخل اللجان، والتصدى للإخلال بالعملية التعليمية بمنتهى الحسم مشدداً على العمل بروح الفريق الواحد.

كما أكد على توفير الأجواء الآمنة والهادئة للطلاب لأداء الامتحانات فى سهولة ويسر فضلاً عن سرعة إخطار غرفة العمليات الرئيسية بأى أحداث تقع داخل اللجان الامتحانية

ونسقت مديرية التربية والتعليم مع قوات الأمن الخاصة بتأمين اللجان من الخارج وعدم السماح بتجمع أولياء الأمور بالمحيط الخارجى.