اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 17 يناير 2023 12:28 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء17-1-2023 فى البنوك المصرية

الثلاثاء، 17 يناير 2023 11:32 ص
سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء17-1-2023 فى البنوك المصرية الدينار الكويتي - صورة أرشيفية
كتب محمد أيمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
سجل سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 17-1-2023، بالبنوك المصرية مقابل الجنيه المصري، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 93.45 جنيه للشراء، و97.035 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 92.21 جنيه للشراء، و97.3 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى 96.781 جنيه للشراء، و97.209 جنيه للبيع.
 
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر سعر الدينار الكويتى فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.
 
وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى:


سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى

96.781جنيه للشراء.
 
97.209جنيه للبيع.


سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

93.45 جنيه للشراء.
 
97.035  جنيه للبيع.
 

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

93.424 جنيه للشراء.
 
96.871جنيه للبيع.
 
 

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

92.21جنيه للشراء.
 
97.3 جنيه للبيع.
 
 

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib

93.297جنيه للشراء.
 
97.199جنيه للبيع.
 
 

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

94.159جنيه للشراء.
 
97.297جنيه للبيع.

اسعار العملات

سعر الدولار

الدينار الكويتي

الجنية المصري

العملات



الموضوعات المتعلقة

سعر الدينار الكويتى اليوم يستقر عند 84.2 جنيه

السبت، 14 يناير 2023 04:14 م

سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة 13-1-2023 فى البنوك المصرية

الجمعة، 13 يناير 2023 02:00 م

سعر الدينار الكويتى أمام الجنيه المصرى اليوم الخميس 12-1-2023

الخميس، 12 يناير 2023 12:37 م

سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 11-1-2023 فى البنوك المصرية

الأربعاء، 11 يناير 2023 11:41 ص

سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 10-1-2023 فى البنوك المصرية

الثلاثاء، 10 يناير 2023 01:14 م

سعر الدينار الكويتى اليوم السبت يشهد استقرارا ملحوظا

السبت، 07 يناير 2023 03:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة