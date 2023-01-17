اليوم السابع
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الثلاثاء، 17 يناير 2023 09:35 م
أكرم القصاص
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رئيس وزراء فلسطين يحمل الاحتلال المسؤولية عن الإعدامات التي لا تتوقف

الثلاثاء، 17 يناير 2023 08:00 م
رئيس وزراء فلسطين يحمل الاحتلال المسؤولية عن الإعدامات التي لا تتوقف رئيس وزراء فلسطين محمد اشتية
أ ش أ

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حمّل رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، سلطات الاحتلال الإسرائيلي كامل المسؤولية عن عمليات القتل والإعدامات التي لا تتوقف بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
 
وطالب اشتية، في بيان صحفي، الأمم المتحدة بالتدخل لوقف عمليات القتل التي يذهب ضحيتها الأطفال والشبان، قائلا إن الشهيد أبو دية في الخليل اليوم يلتحق بكوكبة الشهداء بعد تعرضه لرصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي في حلحول.
 
وتقدم رئيس الوزراء، لعائلة الشهيد أبو دية وأهالي حلحول في الخليل، بأحر العزاء، وصادق مشاعر المواساة.

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