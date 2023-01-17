سفير الأردن لدى إسرائيل: منعي من دخول الأقصى محاولة لتغيير الوضع بالمسجد

أ ش أ

اعتبر السفير الأردني لدى إسرائيل غسان المجالي، أن منعه من الدخول إلى المسجد الأقصى المبارك عبر باب الأسباط، محاولة لتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى، والمساس بمكانة الأردن كراعٍ للأوقاف الإسلامية والمسيحة في القدس.

وكانت قوات الاحتلال الاسرائيلي اعترضت اليوم الثلاثاء، طريق السفير الأردني لدى إسرائيل غسان المجالي، ومنعته من الدخول الى المسجد الأقصى المبارك عبر باب الأسباط.

واشترطت قوات الاحتلال على السفير الأردني، الحصول على إذن مسبق لدخول الأقصى، وهو ما رفضه السفير وأبدى احتجاجا على هذا الإجراء.

وفي سياق متصل، احتجزت قوات الاحتلال مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني، وفتشته أثناء دخوله باحات المسجد الأقصى اليوم.