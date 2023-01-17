المؤتمر الثامن لشباب الباحثين بجامعة سوهاج يعلن اختيار أفضل 3 مشاركات بحثية

سوهاج محمود مقبول

أعلنت اللجنة العلمية للمؤتمر العلمي الثامن لشباب الباحثين "الدولي الثالث" بجامعة سوهاج، إنه سيتم استعراض كافة الأبحاث المقدمة للمؤتمر وتحكيمها، وذلك لإختيار أفضل بحث ملقى وأفضل بوستر وأفضل مشروع بحثي طلابي مشارك بالمؤتمر، صرح بذلك الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس الجامعة.



وقال الدكتور مصطفي عبد الخالق أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيراً بالبحث العلمي حيث أن تحكيم الأبحاث والإجراءات التي سوف تتخذ لاختيار أفضل المشاركات سيكون لها أثر كبير على تحفيز الباحثين وتعزيز مهاراتهم البحثية، وزيادة ثقتهم بأنفسهم والاستفادة من تحكيم الخبراء لأبحاثهم، الي جانب مساعدة الباحث علي عرض ما لديه من افكار وأعمال بحثية لدى المهتمين وأهل الخبرة، مشيراً الي أن فعاليات المؤتمر ستقام يومي ٢٢و ٢٣ من شهر فبراير القادم بالمركز الدولي للمؤتمرات بمقر الجامعة الجديد، وذلك تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء طارق الفقي محافظ الإقليم.



وأضاف الدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ورئيس المؤتمر أنه تم تشكيل لجنة لفحص كافة الأعمال المقدمة وتقدم نتائج الفحص حسب ترتيب الدرجات التي يمنحها كل عضو، لاختيار أفضل ٣ مشاركات (افضل بحث ملقى، افضل بوستر، افضل مشروع بحثي طلابي)



وذكر النعماني أن المؤتمر يشهد هذا العام اقبالاً من شباب الباحثين ما بين متحدث ومعلق ومستمع من مختلف الجامعات المصرية وجامعات عربية، وافريقية، وأجنبية، من دول ليبيا والسعوديه وفلسطين واليمن والسودان وبريطانيا ونيجيريا.



وأشار الدكتور أحمد حسانين رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الي ان المؤتمر سيتضمن العديد من ورش العمل التي تهدف الي تنمية قدرات ومهارات شباب الباحثين في مجال البحث العلمي، كما سيشمل تنظيم لقاءات مع نخبه من العلماء والخبراء في مختلف التخصصات بهدف نقل المعرفة والخبرة الي شباب الباحثين، حيث سيناقش المؤتمر مجموعة من المحاور المختلفة في مجالات العلوم الأساسية والإنسانية والهندسية والطبية.



ومن الجدير بالذكر أن آخر موعد لتسليم المشاركات بالمؤتمر يوم 31 يناير الجاري، وللمشاركه في المؤتمر .