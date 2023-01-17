رئيس جامعة دمياط يتفقد منشآت الجامعة ومعاملها وورشها

دمياط معتز الشربيني

تفقد اليوم الثلاثاء، الدكتور السيد محمد دعدور رئيس جامعة دمياط منشآت الجامعة ومعاملها وورشها بمدينة دمياط، وكان فى استقبال الدكتور حاتم إدريس عميد كلية الفنون التطبيقية، والدكتور حسام السيد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع، والدكتور نجلاء طعيمة وكيل الكلية للدراسات العليا، والدكتور أحمد الطنطاوى مدير مطبعة الجامعة، والعقيد محمد شلاطة مدير الأمن الإدارى بالجامعة، وعدد من الإداريين.

وفى بداية اللقاء تناقش رئيس الجامعة مع عميد الكلية حول سير الاختبارات والكنترولات فى مرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا، ثم توجه لتفقد المعامل والورش، وأشاد بحسن توظيف الماكينات الجديدة بورشة النسيج، وشاهد بعض من منتجاتها.

كما تلقى رئيس الجامعة تقريرا من الكلية يسر الجامعة كلها وهو وجود تواصل واتفاق بالأحرف الأولى مع شركة مصنع الغزل والنسيج بدمياط صاحبة السمعة الكبيرة، حيث سيبدأ تشغيل المصنع بفكر جديد وتخطيط متميز، وسيستعين المصنع بخريجى قسم النسيج بجامعة دمياط، علما بأن رؤساء الأقسام بالمصنع هم خريجين من ذات القسم بجامعة دمياط، ما يؤكد على ارتباط برامج الجامعة بمتطلبات المجتمع واحتياجاته، وأفاد رئيس الجامعة فى هذا الشأن بأن الجامعة تفتخر بخريجيها فى كل المناصب المشرفة، كما صرح أن التجارب ونتائج الأبحاث والمشروعات البحثية ستكون خير داعم لتطوير العمل بمصنع الغزل والنسيج وفى خدمته، وأفاد رئيس الجامعة بأن أحد أدوار الجامعة أن تكون مرصدا للمشكلات وطرح الحلول العلمية لها، وأن تكون بيت للخبرة ومصدرا ملهما للتنوير الثقافى، وأن كلية الفنون التطبيقية بموقعها هذا على ضفاف النيل هى بمثابة بوابة حضارية لمدينة دمياط أرض الأدباء والشعراء والمفكرين والعلماء.

ثم انتقل رئيس الجامعة لمطبعة الجامعة، وتفقد الماكينات الجديدة بها، والتقط بعض الصور التذكارية مع العاملين بالمطبعة والجارى تحديثها تدريجيا لتفى بمتطلبات الجامعة من مطبوعات على أن تفى فيما بعد باحتياجات المجتمع المحيط بالجامعة الراغبين فى الطباعة بمطبعة الجامعة الأميرية، وبشكل رمزى قام رئيس الجامعة بقص مجموعة من الأوراق باستخدام أحدث ماكينات القص الرقمية.

وفى نهاية الزيارة، صرح رئيس الجامعة بأن الجامعة لم تتقدم بشكل آثار الإعجاب داخل المجتمع الجامعى بمصر من فراغ، بل بسبب الجهود المتكاملة لفرق عمل وطنية، مخلصة فى عملها وبسبب علماء يعملون فى صمت وكبرياء، كما أصبح التنافس بين الزملاء إيجابيا وفى صالح الجامعة.