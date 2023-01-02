رئيس جامعة دمياط يطلق إشارة بدء فعاليات الجائزة الداخلية للتميز بالجامعة

دمياط معتز الشربينى

أطلق الدكتور السيد محمد دعدور، رئيس جامعة دمياط ، اليوم، إشارة بدء فعاليات الجائزة الداخلية بالجامعة في دورتها الأولى من خلال تنظيم ورشة عمل لسفراء التميز الحكومي بكليات الجامعة، بحضور الدكتور عبد الحميد خضر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس فريق إدارة الجوائز الداخلية بالجامعة والدكتور محمد عمران مسئول التقييم باللجنة وسفراء التميز بكليات جامعة دمياط.

وخلال اللقاء رحب رئيس الجامعة الحضور وهنأهم بمناسبة العام الجديد، وأكد أن جامعة دمياط كانت سباقة في هذه اللقاءات ودعم المتميزين في مختلف المجالات، من خلال برنامج المتميزون الذى بدأ في الجامعة فى أكتوبر2017.

وجدير بالذكر أن المجلس الأعلى للجامعات قد وافق على مشاركة جامعة دمياط من ضمن عشرة جامعات حكومية في المرحلة الثانية من منظومة الجوائز الداخلية، وتهدف منظومة الجوائز الداخلية إلى تعميق ثقافة التميز وتعزيز الروح التنافسية للمساهمة في تنمية القدرات البشرية وإحداث نقلة نوعية في الأداء المؤسسي والعمل على تأهيل الجهات للمشاركة في الجائزة الوطنية "جائزة مصر للتميز الحكومي بفئات الكليات الحكومية، والمبادرة الابتكارية الحكومية وفرق العمل.

من ناحيه أخرى أصدر الدكتور السيد محمد دعدور رئيس الجامعة القرار التنفيذي لتعيين الأستاذ الدكتور حمزة قابيل عميدًا لكلية الطب البشرى، وقد تسلم الدكتور حمزة قابيل قرار التعيين اليوم، كما وجه رئيس الجامعة خالص الأمنيات بالتوفيق والسداد.



فعاليات الجائز الداخلية للتميز بجامعة دمياط (1)



فعاليات الجائز الداخلية للتميز بجامعة دمياط (2)