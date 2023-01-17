رئيس جامعة بنى سويف يلتقى أعضاء منطقة الدراجات لبحث سبل التعاون

بنى سويف هانى فتحى

التقي الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم، أعضاء مجلس إدارة منطقة بني سويف للدراجات وذلك لبحث سبل التعاون والمشاركة المجتمعية بين الجامعة والمنطقة وذلك بحضور الدكتورة ريهام أبو الدهب رئيس مجلس الإدارة والأعضاء.

ورحب الدكتور منصور حسن، بأعضاء مجلس الإدارة داخل رحاب جامعة بني سويف، مؤكداً أن الجامعة تدعم بشكل كامل كافة الأنشطة وخاصة الرياضية لما لها من أهمية كبيرة وفوائد عدة على جسم الإنسان حيث إنها تنعكس على صحته البدنية وتساهم فى تحسين النشاط الذهني ورفع مستوى التركيز بما يدفع الطلاب لمزيد من التفوق العلمي والدراسى.

ووجهت الدكتورة ريهام أبو الدهب الشكر للدكتور منصور حسن رئيس الجامعة على حسن الاستقبال، مؤكده أن الجامعة تدعم الأنشطة الطلابية وخاصة رياضة الدراجات حيث لديها عدد من الطلاب في منتخب مصر للدراجات خلال الأعوام الماضية، وأن الجامعة شاركت في عهد الدكتور منصور حسن في العديد من المسابقات الرياضية فى كافة الألعاب المختلفة.