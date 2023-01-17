دعاء الامتحان .. ربّ اشرح لى صدري ويسّر لى أمري

كتب ــ على عبد الرحمن

دعاء الامتحان دعاء الامتحان و دعاء المذاكرة .. أبرز ما يبحث عنه طلاب الصف الأول الثانوى العام والصف الثاني الثانوى العام، حيث يؤدون الامتحانات هذه الأيام، كما يبحث طلاب صفوف النقل عن دعاء الامتحان ، حيث يؤدون الامتحانات هذه الأيام أيضًا. دعاء الامتحان ليس ثابتًا ... ويمكن أن نقدم عدد من أدعية الامتحان التى تساعد الطالب على الاطمئنان والاستقرار النفسى قبل دخول اللجنة وأثناء الامتحان .. ويمكن للطالب ترديد دعاء الامتحان في لجنة الامتحانات.

وفيما يلى عدد من أدعية الامتحانات ودعاء تعسر الإجابة ودعاء قبل المذاكرة و دعاء الامتحان : دعاء عند التوجه إلى الامتحان اللهم إنى توكلت عليك، وسلمت أمرى إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. دعاء عند دخول لجنة الامتحان ربّ ادخلنى مدخل صدق وأخرجنى مخرج صدق واجعل لى من لدنك سلطاناً نصيرا. دعاء عند بداية الإجابة ربّ اشرح لى صدري، ويسّر لى أمري، واحلل عقدة من لسانى يفقه قولي، باسم الله الفتاح، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، فإنك إن شئت تجعل الصعب سهلا يا أرحم الراحمين.

دعاء عند تعسّر الإجابة لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين، يا حى يا قيوم برحمتك استغيث، ربّ انى مسنى الضر وانت ارحم الراحمين. دعاء عند النسيان اللهم يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه اجمعنى بضالتي.. أو رد على ضالتي دعاء عند الانتهاء من الامتحان الحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله.



دعاء قبل المذاكرة اللهم إنى اسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين.