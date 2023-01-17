تعليم الوادى الجديد: نسبة دخول طلاب الثانى الثانوى الاختبارات الإلكترونية 100%

الوادي الجديد - ماهر البهنساوي

أعلن الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد عن انتظام دخول طلاب الصف الثانى الثانوى على منصة الاختبارات الإلكترونية، حيث سجلت نسبة حضور الطلاب والطالبات 100%، وكان الإمتحان بمادتى الكيمياء، الجغرافيا (الفترة الأولى) وتطبيقات رياضية، الفلسفة والمنطق ( الفترة الثانية )، مشيراً إلى أن غرفة عمليات المديرية على تواصل مستمر مع جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة عبر شبكة سكايب والمدارس الثانوية التابعة لها لتلقى اى شكاوى إن وجدت والعمل على حلها بشكل فورى.

وفي سياق متصل، أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، أن نسبة الحضور لطلاب الشهادة الإعدادية بلغت 99،9 % وذلك بمادتى اللغة العربية (الفترة الأولى) والتربية الدينية (الفترة الثانية)، مشيرا إلى أنه لم ترد أى مشكلات لغرف العمليات وأن هناك تواصل لحظى ومستمر مع جميع الادارات التعليمية بالمحافظة عبر شبكة سكايب وحال وجود أي عوائق او مشكلات يتم تذليها بشكل فورى،، مؤكداً على أن عدد لجان الشهادة الإعدادية 119 لجنة موزعة على الإدارات التعليمية الخمس، تضم نحو 5028 طالبا وطالبة.

وكان وكيل التعليم بالوادى الجديد، أجرى اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية لمتابعة أعمال إمتحانات الشهادة الإعدادية والتى إنطلقت اليوم الثلاثاء بجميع أرجاء المحافظة، حيث تضمنت مدرستى المروة الإعدادية، الشعراوى للتعليم الأساسى بالخارجة، حيث يؤدى الطلاب الامتحان بمادة اللغة العربية (الفترة الأولى) التربية الدينية (الفترة الثانية).

واطمأن وكيل التعليم بالمحافظة على وضوح الورقة الامتحانية موجها لهم بالتأنى فى قراءة ورقة الأسئلة، ومن ثم الإجابة وضرورة مراجعة الاجابات بكل دقة، وشدد على ضرورة الإنضباط داخل وخارج اللجان لتهيئة الأجواء الهادئة المساعدة فى تركيز الطلاب وبما يضمن سير العمل بعيدا عن أى توتر.

وفى سياق متصل، ترأس وكيل التعليم بالمحافظة، غرفة العمليات بديوان عام المديرية والمنعقدة منذ الصباح الباكر لمتابعة سير أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2022_2023 واطمأن وكيل التعليم بالمحافظة على انتظام دخول الطلاب للجان الامتحانات والتزام الجميع بكافة الضوابط المنظمة للعمل.