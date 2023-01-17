تعليم الوادى الجديد: 99،9% نسبة حضور طلاب الإعدادية بأول امتحانات نصف العام

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

أعلن الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، أن نسبة الحضور لطلاب الشهادة الإعدادية بلغت 99،9% وذلك بمادتى اللغة العربية ( الفترة الأولى ) والتربية الدينية ( الفترة الثانية )

مشيرا إلى أنه لم ترد أى مشكلات لغرف العمليات وأن هناك تواصل لحظى ومستمر مع جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة عبر شبكة سكايب وحال وجود أى عوائق أو مشكلات يتم تذليها بشكل فورى، مؤكدًا على أن عدد لجان الشهادة الإعدادية 119 لجنة موزعة على الإدارات التعليمية الخمس، تضم نحو 5028 طالب وطالبة.

وكان وكيل التعليم بالوادى الجديد، أجرى اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية لمتابعة أعمال إمتحانات الشهادة الاعدادية والتى إنطلقت اليوم الثلاثاء بجميع أرجاء المحافظة، حيث تضمنت مدرستى المروة الإعدادية، الشعراوى للتعليم الأساسى بالخارجة، حيث يؤدى الطلاب الامتحان بمادة اللغة العربية ( الفترة الأولى ) التربية الدينية ( الفترة الثانية )

وأطمأن وكيل التعليم بالمحافظة على وضوح الورقة الامتحانية موجها لهم بالتأنى فى قراءة ورقة الأسئلة ومن ثم الإجابة وضرورة مراجعة الاجابات بكل دقة، وشدد على ضرورة الإنضباط داخل وخارج اللجان لتهيئة الأجواء الهادئة المساعدة فى تركيز الطلاب وبما يضمن سير العمل بعيدا عن أى توتر.

وفى سياق متصل ترأس وكيل التعليم بالمحافظة، غرفة العمليات بديوان عام المديرية والمنعقدة منذ الصباح الباكر لمتابعة سير أعمال إمتحانات الشهادة الاعدادية للعام الدراسى 2022_2023 واطمأن وكيل التعليم بالمحافظة على إنتظام دخول الطلاب للجان الامتحانات وإلتزام الجميع بكافة الضوابط المنظمة للعمل

وقال الدكتور جمال حسن، أنه تجرى متابعة لحظية لسير أعمال الإمتحانات من داخل غرفة العمليات بالمديرية مع تواصل دائم ومستمر مع غرف العمليات المشكلة بجميع لإدارات التعليمية الخمس، موجها بضرورة توفير الجو الآمن والملائم أمام الطلاب لآداء الإمتحانات بكل يسر وسهولة ودون أى معوقات وحال وجودها يتم تذليلها على الفور.

الجدير بالذكر أن اليوم يشهد آداء إمتحانات مادة اللغة العربية بالفترة الأولى ومادة التربية الدينية بالفترة الثانية.