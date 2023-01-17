تشييع جثمان اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية الأسبق بمقابر الإمام الشافعى

كتب عبد الله محمود تصوير خالد كامل

تحرك منذ قليل جثمان اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية الأسبق من مسجد السيدة نفيسة إلى مقابر الأسرة بالإمام الشافعى بعد أداء صلاة الجنازة عليه بحضور عدد كبير من القيادات الأمنية وجميع اقاربه.

مانت انتهت منذ قليل صلاة الجنازة على جثمان الراحل اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية الأسبق، بحضور عدد كبير من القيادات الأمنية، استعداد لنقله إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة، وسط حضور عدد كبير من الأهالى وأصدقاء وأقارب الراحل، الذى توفى داخل أحد المستشفيات، وتحدد إقامة العزاء غدًا الأربعاء بمسجد الشرطة بالقاهرة الجديدة.

السيرة الذاتية للراحل:

*ولد الراحل يوم 18 سبتمبر 1937م في مدينة إسنا بمحافظة الأقصر.

*اللواء العيسوي حصل على تعليمه الابتدائي في مدينة إسنا.

*التحق بكلية الشرطة وتخرج فيها عام 1959، وبدأ حياته الشرطية في مديرية أمن القاهرة.

*تدرج اللواء الراحل حتى وصل إلى مفتش أمن القاهرة، ثم وكيلًا لإدارة مباحث القاهرة، وبعدها مديرًا لأمن الجيزة 1988، واستمر بها 3 سنوات من الجهد والعطاء المتواصل.

*تم تعيين العيسوي مساعدًا لوزير الداخلية بشمال الصعيد 1991، ثم مساعدًا لوزير الداخلية لوسط الصعيد 1992، ثم مساعدًا أول للوزير ومديرًا لأمن القاهرة 1993، ثم مساعدًا أول لوزير الداخلية للأمن العام 1995، ثم عُين محافظًا للمنيا 1996.

*عين اللواء منصور العيسوي وزيرًا للداخلية في مارس 2011 خلفا للواء محمود وجدي.