تشكيل غرفة صناعة الأخشاب باتحاد الصناعات برئاسة طارق حبشى

كتب إسلام سعيد

وشهد الاجتماع اجراء انتخابات داخلية اسفرت عن اختيار المهندس طارق حبشى رئيسا لمجلس أدارة الغرفة بالتزكية وممثل الغرفة بمجلس إدارة اتحاد الصناعات، وعمرو عرنسه وكيلا لمجلس الأدارة بالغرفة، والمهندس شريف عبد الهادى عضوا بهيئة المكتب للغرفة.

وقدم أيمن هيكل المدير التنفيذى والعاملين بالغرفة التهنئة لاعضاء المجلس بالتشكيل الجديد متمنيين لهم دوام التوفيق.