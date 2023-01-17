اليوم السابع
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الثلاثاء، 17 يناير 2023 02:02 م
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تشكيل غرفة صناعة الأخشاب باتحاد الصناعات برئاسة طارق حبشى

الثلاثاء، 17 يناير 2023 01:54 م
تشكيل غرفة صناعة الأخشاب باتحاد الصناعات برئاسة طارق حبشى اتحاد الصناعات - ارشيفية
كتب إسلام سعيد

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عقد مجلس إدارة غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات اجتماعا لاستكمال تشكيل مجلس إدارة الغرفة بعد خلو منصب رئيس مجلس إدارة الغرفة بوفاة المهندس أحمد حلمي.
 
وشهد الاجتماع اجراء انتخابات داخلية اسفرت عن اختيار المهندس طارق حبشى رئيسا لمجلس أدارة الغرفة بالتزكية وممثل الغرفة بمجلس إدارة اتحاد الصناعات، وعمرو عرنسه وكيلا لمجلس الأدارة بالغرفة، والمهندس  شريف عبد الهادى عضوا بهيئة المكتب للغرفة.
 
وقدم أيمن هيكل المدير التنفيذى والعاملين بالغرفة التهنئة لاعضاء المجلس بالتشكيل الجديد متمنيين لهم دوام التوفيق.

غرفة الاخشاب

صناعة الاخشاب

اتحاد الصناعات

الصناعة



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