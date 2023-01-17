تحريات المباحث تكشف ملابسات اشتعال حريق بشقة سكنية فى مدينة الشيخ زايد

كتب بهجت أبو ضيف

توصلت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لعدم وجود أي شبهة جنائية في حريق اشتعل بشقة سكنية بمدينة الشيخ زايد، وأشارت التحريات إلى أن ماس كهربائي أدى إلى اندلاع الحريق دون أي إصابات.

وأجرى رجال المباحث معاينة للشقة، لحصر التلفيات التي لحقت بمحتوياتها وتم الاستماع لأقوال المقيمين بها، ولم يشتبهوا في نشوب الحريق جنائيا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة عمليات نجدة الجيزة، بلاغا يفيد نشوب حريق بشقة سكنية في مدينة الشيخ زايد، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتم محاصرة الحريق وإخماده دون إصابات، قبل امتداده للعقارات المجاورة، وأشارت تحريات رجال المباحث الأولية، إلى أن ماس كهربائي تسبب في اندلاع الحريق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.