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بيان القمة الثلاثية بالقاهرة يؤكد ضرورة الحفاظ على الحقوق الفلسطينية المشروعة

الثلاثاء، 17 يناير 2023 04:02 م
بيان القمة الثلاثية بالقاهرة يؤكد ضرورة الحفاظ على الحقوق الفلسطينية المشروعة الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية علي "فيس بوك"، نص البيان الختامي للقمة الثلاثي المصرية الأردنية الفلسطينية بقصر الاتحادية اليوم.. والذي جاء كالتالى: 
 
ووفقًا للبيان، استضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية في قمة ثلاثية، الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، والرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، في القاهرة يوم 17 يناير 2023، وذلك لبحث تطورات القضية الفلسطينية في ضوء المستجدات الراهنة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والأوضاع الإقليمية والدولية المرتبطة بها.
 
وأكد القادة خلال اجتماعهم على ضرورة الحفاظ على الحقوق الفلسطينية المشروعة واستمرار جهودهم المشتركة لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم على أساس حل الدولتين، الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.
 
وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك عبد الله الثاني ابن الحسين على دعمهما الكامل لجهود الرئيس الفلسطيني محمود عباس في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به القضية الفلسطينية وسط تحديات إقليمية ودولية متزايدة.

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