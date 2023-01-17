بوتين يؤكد توجه بلاده نحو زيادة وتيرة التنمية الاقتصادية فى 2023

وكالات

اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اجتماع بشأن القضايا الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، مناقشة المؤشرات والاتجاهات الرئيسية في كل من الاقتصاد الروسي والأسواق العالمية.

وبحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، أكد بوتين أن "المهمة الأساسية هي دعم الاتجاه الإيجابي وترسيخه"، مشيرا إلى أن العديد من الصناعات الرئيسية، كالبناء والزراعة والصناعة والمجمع الصناعي الزراعي، وبالطبع قطاعات أخرى، لم تتراجع العام الماضي وحسب، على الرغم من عدد المرات التي قلنا فيها بالفعل بأن الضغوط الخارجية غير المسبوقة لم تنخفض، بل على العكس، زادت من الأحجام، ووفرت وظائف جديدة.

وأشار بوتين إلى أن هذا جعل من الممكن إلى حد كبير، الحفاظ على الاستقرار في سوق العمل، وتحقيق خفض في معدلات البطالة إلى أدنى مستوى في التاريخ الحديث.

وأشار إلى أن المشاركين في الاجتماع سينظرون أيضاً في اتخاذ تدابير ملموسة لمواجهة تحديات التنمية الأساسية.