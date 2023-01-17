بلينكن يبحث مع وزير الخارجية البريطانى الدعم المقدم لأوكرانيا

كتب أحمد عرفة

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتونى بلينكن، إنه ناقش مع جيمس كليفرلي وزير الخارجية البريطاني الأوضاع في أوكرانيا والدعم المقدم لكييف.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره البريطاني، في العاصمة الأمريكية واشنطن، ونقلته قناة القاهرة الإخبارية: بحثنا الوضع في أوكرانيا وأكدنا دعمنا لكييف في مواجهة العدوان.

وفى وقت سابق قال أحد كبار معاوني الرئيس الأوكراني الثلاثاء إن أكثر من 9 آلاف مدني، بينهم 453 طفلاً، قُتلوا في أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في فبراير الماضي.

وقال أندريه يرماك، مدير مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في المنتدى الاقتصادي العالمي بمنتجع دافوس السويسري، "سجلنا 80 ألف جريمة ارتكبها الروس ومقتل أكثر من9 آلاف مدني بينهم 453 طفلاً".

وأضاف: "لن نتسامح في أي عمل تعذيب واحد أو مقتل شخص واحد".

وقال مكتب رئيس مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الاثنين، إن أكثر من 7 آلاف مدني قتلوا منذ بداية العملية العسكرية الروسية.

وفي سياق أخر، أكد وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، اليوم الثلاثاء، نية بلاده عدم إرسال دبابات "ليوبارد" إلى أوكرانيا.