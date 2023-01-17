بلينكن: لا علم لدى بشأن وثائق بايدن السرية

كتب أحمد عرفة

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتونى بلينكن، إنه لا علم لديه بشأن وثائق الرئيس الأمريكي جو بايدن السرية،وذلك خلال مؤتمر صحفى مشترك مع وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وقبلها قال البيت الأبيض، إن الجمهوريين يستغلون قضية وثائق الرئيس الأمريكي جو بايدن، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وأضاف البيت الأبيض: "سنتعاون مع التحقيقات بحسن نية".

وتابع البيت الأبيض: كشف تفاصيل التحقيقات يضر بالقضية، مستطردا: سنتخذ إجراءً مناسبا بشأن وثائق جو بايدن.

وفى وقت سابق قال البيت الأبيض إنه لا يحتفظ بسجل زوار لمقر الإقامة الخاص بالرئيس جو بايدن فى ويلمنجتون بولاية ديلاوير، حيث اكتشف محاموه على الأقل ست وثائق سرية فى الأسابيع الماضية.

وكان النائب جيمس كامر، رئيس لجنة الإشراف والمحاسبة بمجلس النواب قد قال إن لديهم الكثير من الأسئلة عن هذا الأمر، موضحا أنه يريد أن يطلع على كل الوثائق والمراسلات المرتبطة بعمليات التفتيش التي تمت من قبل فريق بايدن، وأيضا سجلات الزوار لمنزل الرئيس فى ويلمنجتون بولاية ديلاير فى الفترة من 20 يناير 2021 حتى الآن. وقال إن الهدف هو تحديد من ربما كان لديه وصول إلى المواد السرية، وكيف وصلت السجلات على هناك.