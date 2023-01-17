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البيت الأبيض: الجمهوريون يستغلون قضية وثائق بايدن

الثلاثاء، 17 يناير 2023 08:41 م
البيت الأبيض: الجمهوريون يستغلون قضية وثائق بايدن بايدن
كتب أحمد عرفة

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قال البيت الأبيض، إن الجمهوريين يستغلون قضية وثائق الرئيس الأمريكي جو بايدن، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وأضاف البيت الأبيض: "سنتعاون مع التحقيقات بحسن نية".

وتابع  البيت الأبيض: كشف تفاصيل التحقيقات يضر بالقضية، مستطردا: سنتخذ إجراءً مناسبا بشأن وثائق جو بايدن.

وفى وقت سابق قال البيت الأبيض إنه لا يحتفظ بسجل زوار لمقر الإقامة الخاص بالرئيس جو بايدن فى ويلمنجتون بولاية ديلاوير، حيث اكتشف محاموه على الأقل ست وثائق سرية فى الأسابيع الماضية.

وكان النائب جيمس كامر، رئيس لجنة الإشراف والمحاسبة بمجلس النواب قد قال إن لديهم الكثير من الأسئلة عن هذا الأمر، موضحا أنه يريد أن يطلع على كل الوثائق والمراسلات المرتبطة بعمليات التفتيش التي تمت من قبل فريق بايدن، وأيضا سجلات الزوار لمنزل الرئيس فى ويلمنجتون بولاية ديلاير فى الفترة من 20 يناير 2021 حتى الآن. وقال إن الهدف هو تحديد من ربما كان لديه وصول إلى المواد السرية، وكيف وصلت السجلات على هناك.

وقال إيان سامز، المتحدث باسم مكتب المستشار القانوني للبيت الأبيض، فى بيان إنه مثل كل رئيس عبر عقود من التاريخ المعاصر، فإن مقر إقامة الرئيس شخصى، لكن قبل تولى المنصب، أعاد بايدن عادة وتقليد الاحتفاظ بسجل زائرى البيت الأبيض بما فى ذلك نشرها بشكل منتظم، وذلك بعد أن أنهت الإدارة السابقة هذا الإجراء.


بايدن

أمريكا

الرئيس الامريكى

القاهره الاخباريه

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