انقلاب سيارة نقل محملة بالأحجار على محور 30 يونيو فى الإسماعيلية.. صور

تعرضت سيارة نقل محملة بالأحجار الرخامية للانقلاب على محور 30 يونيو بدائرة مركز القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية دون خسائر فى الأرواح.

تلقت الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة برئاسة اللواء هنري ابراهيم مساعد محافظ الإسماعيلية ورئيس الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة، إخطاراً من عمليات النجدة يفيد بانقلاب سيارة نقل ثقيل محملة بأحجار رخامية على طريق محور 30 يونيو اتجاه بورسعيد، نطاق قرية الرياح وقرية البياضية، مما أدى لغلق طريق بورسعيد من الاتجاهين دون خسائر فى الأرواح.

وأمر اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، بسرعة اتخاذ الإجراءات العاجلة لتأمين الطريق وبتنسيق من مدير الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، تم تكليف طوارئ مركز ومدينة القنطرة غرب بسرعة التوجه لمكان الحادث وإزالة آثاره وفتح الطريق للسيارات.

كما تم التنسيق المتوازى مع عمليات إدارة مرور الإسماعيلية وفرع هيئة الإسعاف المصرية بالإسماعيلية وتم فتح الطريق وعودة الحركة المرورية دون خسائر.