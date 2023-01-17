انطلاق مسابقة إبداع بمراكز الشباب الموسم الرابع بمديرية الرياضة بالغربية

الغربية عادل ضرة

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالغربية "الادارة العامة للشباب" عن انطلاق مسابقة إبداع مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب، والإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية، مهرجان إبداع مراكز الشباب للموسم الرابع ،في المجالات " الأدبية والفنية والعلمية " 2022 - 2023، حيث يستطيع المشاركين اختيار مجال للتسابق من المجالات التالية " الشعر - الفنون التشكيلية - العروض المسرحية –الفنون الشعبية- الأفلام القصيرة – الإنشاد الديني والترانيم – الموسيقي والغناء- الموال الشعبي –الفرقة الموسيقية (الباند)- أشغال يدوية وحرف تراثية -التعليق الرياضي –الألعاب الالكترونية - الدوري الثقافي المعلوماتي".

تأتي مسابقة إبداع مراكز الشباب للموسم الرابع على التوالي ،للبحث عن المواهب الشبابية في كافة المجالات ، ولشغل أوقات فراغ الشباب وإستثمارها، والشروط العامة لمهرجان ابداع الموسم الرابع لمراكز الشباب:المرحلة السنية من ( 18 – 40) عام من الشباب والفتيات أعضاء مراكز الشباب بالمحافظات.

يسمح بمشاركة الشباب المشارك في مراكز الفنون بمديريات الشباب والرياضة في كافة مجالات التسابق، ويسمح باشتراك ذوي القدرات الخاصة في كافة المجالات، ويتم منح شهادة تقدير للمشاركين من قبل لجان التحكيم في حالة عدم الفوز، تتم التصفيات التمهيدية داخل كل محافظة من قبل محكمين متخصصين بكل مجال، يتم تصعيد الأعمال من قبل لجان التحكيم للمشاركة في التصفيات النهائية وفقاً لشروط كل مجال من مجالات التسابق في موعد أقصاه 21 مارس 2023، تحديد الفائزين في كل مجال على مستوى المحافظة وتسلم الأعمال خلال الفترة من 26 ابريل إلى 7 مايو 2023 .

-يتم التحكيم النهائي للأعمال الفائزة من كل محافظة وفقا للأعداد المذكورة بكل مجال من لجنة تحكيم متخصصة من قبل الوزارة.

تتضمن الأحكام العامة لمهرجان ابداع الموسم الرابع لمراكز الشباب:الالتزام التام بكافة الشروط والأطر الفنية لكل مجال من مجالات التسابق، الالتزام بمواعيد تسليم الأعمال المصعدة لوزارة الشباب والرياضة وفقاً للمواعيد الواردة بالخطابات المرسلة للمديريات ولن تقبل الأعمال بعد المواعيد المدرجة بالخطابات وذلك نظراً لضيق الوقت وانتهاء فعاليات المهرجان.

كما يحظر أن يكون العمل المقدم من قبل الشباب قد شارك في مسابقة إبداع بمراحلها السابقة او مراكز الفنون بمديريات الشباب والرياضة أو مراكز الفنون بالجامعات او أي مسابقات أخرى،

وفي حالة مخالفة أي شرط من الشروط العامة للاشتراك يتم استبعاد المخالف من المهرجان، حقوق الملكية الفكرية للأعمال الفائزة ملك لصاحبها ويحق لوزارة الشباب والرياضة استخدامها اذا ارتأت ذلك،على الشباب المصعدة اعمالهم الحضور أمام لجنة التحكيم ضمن فعاليات التصفيات النهائية وفق المواعيد المقررة والأماكن المحددة، وذلك شرط أساسي لتقديم العمل المقدم منه/ منها واستحقاق الجائزة في حالة الفوز (بعد تصفيات لجنة التحكيم).

التأكيد على المشاركين في التصفيات النهائية تقديم بطاقة الرقم القومي وكارنيه عضوية مركز الشباب وايصال سداد العضوية للاطلاع عليه من قبل لجنة التحكيم ومسئول وزارة الشباب والرياضة، لا يسمح بمناصفة الجائزة في أي مستوي من المستويات أوفي أي مجال من مجالات التسابق، يحق لأعضاء لجنة التحكيم اختيار الوسيلة المثلى للوقوف على حقيقة الأعمال المقدمة من الطلاب (هل من إبداعهم أم منقولة من غيرهم؟)، لا يحق للشباب المشاركة في أكثر من مجال من مجالات التسابق، لا يسمح للمشاركين بالاعتراض شفويا او كتابيا على قرار لجان التحكيم بالتصفيات النهائية.