انطلاق الدورة الثانية من جائزة جامعة طنطا للتميز الداخلى لعام 2023

أعلن الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، انطلاق الدورة الثانية من جائزة جامعة طنطا للتميز الداخلى فى الجوائز المؤسسية والفردية لعام 2023.

وأوضح الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ورئيس فريق إدارة الجائزة الداخلية بدء الترشح للجائزة، اعتبارًا من يوم الأحد 22 يناير ويستمر حتى يوم السبت 15 ابريل 2023.

وتشمل الفئات المشاركة فى جائزة التميز الداخلى لجامعة طنطا للدورة الثانية لعام 2023:(جائزة أفضل كلية "المؤسسة المتميزة"- جائزة الإبداع والابتكار المؤسسى - جائزة فرق العمل المؤسسية - جائزة أفضل مدير عام - جائزة أفضل مدير إدارة - جائزة أفضل موظف).

كانت جامعة طنطا قد نظمت قافلة طبية شاملة إلى قرية كفر أبو جندى مركز قطور بمحافظة الغربية، لتوقيع الكشف الطبى وصرف العلاج بالمجان، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

شهدت توقيع الكشف الطبى على 1286 حالة من خلال 14عيادة حيث تم فحص 73 حالة فى عيادة جراحة المخ والأعصاب و136 فى عيادة الاطفال، و163 بالعظام، و118 جلدية، 112 باطنة، و74 مسالك بولية، و158 أنف وأذن، و25 جراحة عامة، و61 صدر، و56 نفسية وعصبيه،198 جراحة العيون،22 قلب وأوعية دموية، 25 النساء، 65 أسنان، مضيفًا أنه تم تحويل 85 حالة بواقع 11 جراحة المخ والأعصاب، 2 أطفال، 9 عظام، 2 جلدية، 2 باطنة،2 المسالك البولية، 4 انف واذن وحنجرة، 11 جراحة عامة،12 الصدر، 3 نفسية وعصبية، 3 قلب واوعية دموية، 24 عيون.

كما شهدت القافلة إجراء اختبارات محو الأمية لـ 15 مواطنا.

شارك بالقافلة الدكتور محمد الشبينى وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة سحر الحجار القائم بأعمال عميد كلية الصيدلة، والدكتورة راندا الديب مدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة، والدكتورة سارة العكل مدير مركز الطفولة ومحمد غازى مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع.