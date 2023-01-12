رئيس جامعة طنطا يتابع سير أعمال الاختبارات الإلكترونية بكليتى الصيدلة والتمريض

أجرى الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا صباح اليوم جولة تفقدية، تابع خلالها سير أعمال الاختبارات الإلكترونية لكليتى التمريض والصيدلة، بمركز الاختبارات الإلكترونية بالمجمع الطبى، رافقه خلال الجولة الدكتورة سحر الحجار القائم بعمل عميد كلية الصيدلة والدكتورة سحر عبد الجواد وكيل كلية التمريض لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتورة أمل الكباش وكيل كلية الصيدلة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد النمر المدير التنفيذى للمركز الرئيسي للخدمات الإلكترونية والمعرفية.

خلال جولته اطمأن رئيس الجامعة على سير العمل بلجان الامتحانات الإلكترونية، وتوفير كافة الاشتراطات والإجراءات التى تضمن توفير مناخ ملائم للطلاب لاجراء الاختبارات، مشيراً إلى حرص إدارة الجامعة على تفعيل منظومة الاختبارات الالكترونية لتعزيز تحقيق العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص في تقييم الطلاب.

حرص رئيس الجامعة على استطلاع أراء الطلاب حول أسئلة الامتحانات، وجودة الخدمات المقدمة لهم، موضحاً أن الجامعة قامت بتطوير البنية التحتية لتحقيق التحول الرقمي الشامل، مشيداً بانتظام العملية الامتحانية دون رصد أى مشكلات.

وكان قد أعلن الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا عن حصول قسم الباثولوجيا الاكلينيكية بكلية الطب جامعة طنطا علي الاعتماد الدولي لمعمل العيادة الشاملة بمستشفيات الجامعة، والحصول على شهادة الأيزو الخاصة بالمعامل الطبية من المجلس الوطني للاعتماد( ايجاك) في تحاليل الكيمياء الاكلينيكية والميكروبيولوجي طبقا للمواصفات ISO 1518: 2012.

أكد الدكتور محمود ذكى حرص الجامعة الدائم على تأهيل المعامل العلمية بالجامعة للاعتماد، وتجهيزها بأحدث الأجهزة الطبية والتقنية المتخصصة، مشيداً بدور كلية الطب في تطوير معمل قسم الباثولوجيا الإكلينيكية، وبالكوادر البشرية المؤهلة التي تضمن تقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى.