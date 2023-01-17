انخفاض إنتاج البن فى هندوراس بسبب ظهور "صدأ" على أوراق المحصول

كتبت فاطمة شوقى

انخفض إنتاج البن فى هندوراس، بسبب صدأ أوراق المحصول، وهو ما اثر بشكل مباشر على حجم صادرات البلاد من البن وأدى إلى حالة من القلق، حسبما قالت صحيفة بروسيسو ديجيتال .

وظهر على محصول البن فى هندوراس "صدأ" هو مرض تسببه فطريات، وتؤدى إلى إضعاف النباتات وتجعل الأوراق تتساقط قبل أن ينضج المحصول، وهو ما أثار مخاوف منتجى البن من نقص إنتاج البن في الوقت، وهو الذى ظهر فى نهاية العام الماضى فى محصول البن فى كوستاريكا.

بالنسبة إلى مزارعي البن، فإن الظروف الجوية مماثلة لتلك التي حدثت في أزمة الصدأ عام 2012، عندما أثر المرض على 60٪ على الأقل من المناطق المخصصة لزراعة البن.

كما يتعرض انتاج البن فى هندورس للعديد من التحديدات منها تأثير أزمة المناخ، وقلة توافر العمالة والآفات، والتى تعتبر من المشاكل الرئيسية التى يعانى منها البن فى البلاد.

صدرت هندوراس، أكبر منتج للبن في أمريكا الوسطى، ما بين أكتوبر وديسمبر 2022 حوالي 456000 قنطار من الحبوب (46 كجم) ، وهو حجم أقل بنسبة 38 % عن الأشهر الثلاثة الأولى من حصاد 2021-2022 (735000 قنطار) .

وانخفض دخل هندوراس من مبيعات البن في الأشهر الثلاثة الأولى من موسم حصاد 2022-2023 أيضًا ، بنسبة 37 % ، إلى 93.97 مليون دولار ، مقارنة بـ 148.54 مليون في الفترة السابقة ، وفقًا لتقرير صادر عن معهد القهوة الهندوراسي (Ihcafé).

وأوضح أنه في موسم الحصاد الحالي ، بلغ سعر قنطار البن في المتوسط ​​205.86 دولار ، بينما في نفس الفترة من حصاد 2021-2022 ، سجل 201.85 دولار ، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 2٪.

وقال معهد القهوة الهندورسى، إن عقود بيع البن الهندوراسي في الحصاد الحالي يبلغ إجماليها 1.03 مليون قنطار، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 34 % مقارنة بـ 1.55 مليون كيس في المحصول الماضى.

تمثل القهوة للبلاد أكثر من 5% من الناتج المحلي الإجمالي وما يقرب من 30 % من الناتج المحلي الإجمالي الزراعي، وفقًا للأرقام الرسمية.