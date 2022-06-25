رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية يناقش سبل تلافي السلبيات في امتحانات الثانوية

كفر الشيخ- محمد سليمان

عقد الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، اجتماعا بموجهي عموم كفر الشيخ، لبحث سير العمل بلجان الشهادة الثانوية الأزهرية التابعة للمنطقة، اليوم السبت، بإحدى قاعات إدارة الكمبيوتر التعليمي بالمنطقة، بحضور مديري إدارتي الخطة والمنهج وشؤون القرآن الكريم.

قال شهاوي، إنه ناقش خلال الاجتماع الملاحظات التي تم رصدها بلجان الشهادة الثانوية الأزهرية للتنويه عليها وكيفية التعامل معها، والعمل على تلافيها خلال الأيام المتبقية، وأطلع على آخر المستجدات التي تخص سير العمل باللجان، وسير العملية التعليمية بوجه عام.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية ، وتطرق الاجتماع لمناقشة بعض الأمور الإدارية التي تتعلق بطبيعة العمل بداخل الديوان ، موجهاً بتكثيف المتابعات خلال الأيام المتبقية لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية.