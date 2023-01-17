اليوم السابع
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المتهمون بقتل شخصين يعترفون بارتكاب الجريمة: خصومة ثأرية السبب

الثلاثاء، 17 يناير 2023 12:14 م
المتهمون بقتل شخصين يعترفون بارتكاب الجريمة: خصومة ثأرية السبب قوة أمنية- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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اعترف المتهمون بقتل شخصين فى منطقة الصف، عقب القبض عليهم أمام رجال المباحث أن المجنى عليهما قتلا أحد أقاربهم الفترة الماضية مما دفعهم لاتخاذ قرار بالتخلص منهم.

 

أضاف المتهمون أنهم تتبعوا تحركاتهما واطلقوا النار عليهما، مما أسفر عن مقتلهما بالمنطقة الجبلية فى الصف، وأرشد الجناة عن الأسلحة المستخدمة فى ارتكاب الجريمة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وقررت النيابة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق. 

 

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل شخصين بإطلاق النار عليهما فى الصف، وتوصل رجال المباحث لهوية المجنى عليهما، وتبين أنهما عاطلين، وكشفت التحريات أن 7 أشخاص وراء ارتكاب الجريمة، بسبب خصومة ثأرية، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، والأسلحة المستخدمة فى ارتكاب الجريمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

 


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