اليوم السابع
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الثلاثاء، 17 يناير 2023 01:11 م
أكرم القصاص
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الكشف على 281 مواطنا فى قافلة طبية ضمن حياة كريمة بقرية أبو رماد بالبحر الأحمر

الثلاثاء، 17 يناير 2023 12:50 م
الكشف على 281 مواطنا فى قافلة طبية ضمن حياة كريمة بقرية أبو رماد بالبحر الأحمر قافلة حياة كريمة بأبو رماد جنوب البحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلنت مديرية  الشئون الصحية بالبحر الأحمر، عن اجراء الكشف الطبى علي 281 مواطن فى قافلة طبية تابعة لمبادرة حياة كريمة بقرية ابو رماد جنوب البحر الأحمر.

وأكدت مديرية الصحة بالبحر الأحمر أن القافلة جاءت تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة،  وتحت اشراف الدكتور اسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الاحمر  اقيمت قافلة طبية  بالوحدة الصحية بأبو رماد التابعة لادارة الشلاتين الصحية أمس وأول أمس، وتم  توقيع الكشف وصرف العلاج خلالها علي 281  حالة بمختلف التخصصات الطبية .

كما أكدت المدرية في بيان لها أن خلال القافلة تم إجراء 53  فحصا معمليا وإجراء 18 حالات أشعة وسونار، وتم إجراء 26  حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة، كما تم إجراء جميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع  اهالي قري ومدن محافظة البحر الأحمر.


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