القوى العاملة بكفر الشيخ: برنامج تدريبى على مهنة توصيل الكهرباء

نظمت مديرية القوى العاملة بمحافظة كفر الشيخ البرنامج التدريبي بالوحدة المتنقلة بقرى حياة كريمة بمركز سيدي سالم على مهنة كهرباء التوصيلات ، وعمل الاختبار النهائي للمتدربين، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ووزير القوى العاملة حسن شحاتة بالاهتمام ببرامج التدريب المهني للشباب خاصة فى قرى حياة كريمة الأكثر إحتياجاً لتحسين مستويات المعيشة والدخول لسوق العمل ،تحت إشراف إدارة بحوث العمالة والتدريب المهني بالمديرية.

وأوضح حازم على حسن ،مدير مديرية القوى العاملة بكفر الشيخ، أنه تم الانتهاء من فعاليات الدورة التدريبية فى مجال الكهرباء والتى استمرت لمدة أسبوعين تحت إشراف عادل العوضي مدير إدارة بحوث العمالة والتدريب المهني، كما تم عمل الاختبار النهائي للمتدربين لتحديد مدى استيعابهم لمحتوى البرنامج التدريبي وقياس مستوى مهاراتهم على هذه المهنة .

وأكد مدير المديرية ، أنه سيتم الاستمرار في تنفيذ دورات تدريبية بشكل مكثف لتدريب أبناء قرى حياة كريمة على المهن التي يتطلبها سوق العمل وتأهيلهم ورفع كفاءتهم بما يساهم في الحصول على فرصة عمل كريمة، وقد وجه المتدربون شكرهم لوزارة القوى العاملة على الفرص المجانية التي تقدمها للشباب للتدريب على مهن يحتاجها سوق العمل وعلى المساهمة في توفير حياة كريمة لهم ولأسرهم .

وعلى جانب أخر أكد حازم حسن، مدير مديرية القوى العاملة بكفر الشيخ ،ان المديرية صرفت 43 ألف جنيها للعمالة غير المنتظمة المسجلة بقاعدة بياناتها ما بين رعاية صحية، ومساهمة في إجراء عمليات جراحية ، كما قامت بالتفتيش الدورى من خلال أجهزة السلامة والصحة المهنية على 468 منشأة، و 542 منشأة يعمل بها 595 عاملاً من خلال مكاتب التفتيش العمالي، وأسفر عن تحرير 44 محضراً لمنشآت مخالفة ، فضلاً عن انتهاء 3 دورات تدريبية بمراكز التدريب المهنى والوحدة المتنقلة لـ 40 متدرب ومتدربة على مهن يحتاجها سوق العمل ، بالإضافة إلى توفير 490 فرصة عمل منها لذوي الهمم من أبناء المحافظة