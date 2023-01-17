"القومى للبحوث" يطلق قافلة طبية لمركز البدرشين بالجيزة

كتب محمد صبحى

أعلن المركز القومى للبحوث، أنه انطلاقاً من الدور المجتمعى الهام للمركز، وبناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي – رئيس جمهورية مصر العربية – بتقديم الخدمة الطبية المتميزة لأهالينا فى القرى والمحافظات الأكثر فقراً واحتياجاً، قام المركز القومى للبحوث برئاسة الدكتور حسين درويش – القائم بأعمال رئيس المركز- متمثلاً فى لجنة التنمية المجتمعية برئاسة الدكتور نبيلة عبد المقصود – رئيس اللجنة والمشرف على القوافل الطبية – وتحت رعاية اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، والنائب عادل ناصر عضو مجلس الشيوخ - بإعداد وتجهيز قافلة طبية من الأطباء البشريين فى التخصصات الآتية: الأمراض الباطنية، الرمد، الأمراض الجلدية، الأطفال، أمراض النساء والولادة، أطباء لذوى الاحتياجات الخاصة، العلاج الطبيعى، أطباء الفم والأسنان والصيادلة، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 17/1/2023.

وأوضح المركز القومى للبحوث، يرافق القافة العيادات المتنقلة الخاصة بالمركز القومى للبحوث (عيادات الأمراض الباطنية والصدر – عيادة طب الفم والأسنان) على أن يتم الكشف والتشخيص على المرضى مع صرف الأدوية مجانًا من صيادلة المركز القومى للبحوث.

. وعلى جانب آخر، يعقد المركز القومى للبحوث بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، سلسلة ندوات بعنوان التأثيرات البيولوجية للتغيرات المناخية رؤية مستقبلية وحلول مبتكرة، لتناول الأصول الوراثية المصرية ودورها فى التكيف مع التغيرات المناخية، وذلك برعاية من الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجى، والدكتور حسين درويش قائم بأعمال رئيس المركز القومى للبحوث