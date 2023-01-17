القبض على عاطل قتل شخص أثناء فض مشاجرة فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

تمكنت مباحث مركز منوف بمديرية أمن المنوفية من ضبط عاطل وذلك لقيامه بقتل شخص أثناء فض مشاجرة بقرية بهواش التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، وتم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.