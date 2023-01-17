اليوم السابع
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الثلاثاء، 17 يناير 2023 05:55 م
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القبض على عاطل قتل شخص أثناء فض مشاجرة فى المنوفية

الثلاثاء، 17 يناير 2023 05:31 م
القبض على عاطل قتل شخص أثناء فض مشاجرة فى المنوفية حبس -أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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تمكنت مباحث مركز منوف بمديرية أمن المنوفية من ضبط عاطل وذلك لقيامه بقتل شخص أثناء فض مشاجرة بقرية بهواش التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، وتم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
وتلقت مديرية أمن المنوفية إخطارا من مأمور مركز شرطة منوف بمديرية أمن المنوفية، يفيد من تلقيهم بلاغا يفيد من مقتل شاب بالانتقال الفورى لرئيس مباحث مركز شرطة منوف، تم ضبط المتهم وبمواجهته أكد أنه أثناء تواجد المجنى عليه لفض مشاجرة بينه وبين شخص آخر وحال قيام المتهم بإطلاق أعيرة نارية أصابت إحداهما رأس المجنى عليه، وتم نقله إلى مستشفى الجامعة بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

محافظة المنوفية

مركز منوف

مديرية أمن المنوفية

اخبار الحوادث



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