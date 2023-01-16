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كشف ملابسات اختطاف أحد الأشخاص بالمنوفية وضبط مرتكبى الواقعة

الإثنين، 16 يناير 2023 12:28 م
كشف ملابسات اختطاف أحد الأشخاص بالمنوفية وضبط مرتكبى الواقعة حملات أمنية _أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

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فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة السادات بمديرية أمن المنوفية، من (إحدى السيدات، مقيمة بدائرة المركز)، بحضور مجهولين لمسكنها، وقيامهم بخطف (زوجها - "له معلومات جنائية") .

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنوفية، توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" ، مقيمين بدائرة مركز شرطة طوخ بالقليوبية) مستخدمين سيارة "ملاكى" ملك أحدهم "مُحددة" وذلك لوجود خلافات مالية بين أحدهم والمجنى عليه.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية ، أمكن ضبطهم حال تواجدهم داخل إحدى المزارع وبرفقتهم المختطف، بمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة لذات الخلاف، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 


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