العراق: القبض على إرهابى وضبط 4 متهمين بتجارة المخدرات فى السليمانية وبابل

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أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق القبض على أحد العناصر الإرهابية في السليمانية وأربعة متهمين بتجارة المخدرات في بابل.

وذكرت الخلية - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية - أن مفارز المديرية العامة للاستخبارات والأمن في محافظة بابل ألقت القبض على أربعة من تجار المواد المخدرة من بينهم امرأة، ثلاثة منهم في مركز مدينة الحلة والآخر بعد محاولته الدخول من أحد منافذ المحافظة، حيث ضبطت بحوزتهم مواد مخدرة مختلفة وأدوات للتعاطي.

وفي السياق، أعلنت هيئة المنافذ الحدودية بالعراق عن إحباط محاولة تهريب مواد مخدرة بحوزة مسافر عراقي في منفذ زرباطية الحدودي.

وذكرت الهيئة أنها نفذت عملية مشتركة مع مفرزة مكافحة المخدرات ومفرزة شرطة الجمارك تم خلالها إلقاء القبض على مسافر عراقي الجنسية، وضبطت بحوزته مواد مخدرة مخبأة داخل نعله وملابسه الداخلية.

وفي سياق متصل، نفذت قوات الشرطة الاتحادية عمليات تفتيش ضبطت خلالها أسلحة وأعتدة غير مرخصة في بغداد.

وذكرت الشرطة أنه تم تنفيذ عمليات تفتيش ضمن قاطع مسؤولية الفرقة في مناطق (النهروان، المشتل، حي بابل)، أسفرت عن ضبط 19 بندقية مختلفة الأنواع، و7 مسدسات مختلفة، وطلقات نارية و3 دروع نسيجية.