الطيران: إعفاء جهات عاملة بالمطارات من مقابل استهلاك المياه والكهرباء

كتبت رحاب نبيل

نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية"، فى عددها الصادر اليوم الثلاثاء، قرار الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني رقم 1409 لسنة 2022، بشأن إعفاء مكاتب عاملة بالمطارات المصرية من مقابل الانتفاع والاشغال وما يشملها من مقابل استهلاك (الكهرباء والمياه والتليفزيون).

ونصت المادة الأولى من القرار وزير الطيران المدني رقم 1409،والذي تقرر العمل به اعتبارًا من 1 يناير 2023، على أن مكاتب الجهات المبينة فيما بعد والتي تمارس أعمالها داخل المطارات المصرية من مقابل الانتفاع والإشغال وما يشملها من مقابل استهلاك كهرباء والمياه والتليفونات وهي:

1-المكاتب الخاصة بسلطة الطيران المدني.

2-المكاتب الخاصة بمصلحة الجمارك.

3-المكاتب الخاصة بالإدارات العامة والتابعة لوزارة. الداخلية وهي:

-مكاتب الإدارة العامة للجوازات للهجرة والجنسية.

-مكاتب الإدارة العامة للدفاع المدني والحريق. والمطافئ.

-مكاتب الإدارة العامة لأمن الموانئ.

-مكاتب آمن الدولة.

4- مكاتب الحجر الصحي .

5- مكاتب الحجر الزراعي .

6-مكاتب الحجر البيطري.

7-مكاتب الإدارة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات .

8- العيادات العامة التي تقوم بخدمات إنسانية بدون مقابل.

9-مكاتب القوات المسلحة والأمن القومي.

10- مكاتب الجهات والاجهزة الرقابية التابعة. للدولة والتي يصدر قرار بتحديدها من وزير الطيران المدني.

11- مكاتب الهيئة العامة للأرصاد الجوية.