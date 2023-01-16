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الجريدة الرسمية تنشر إدراج جماعة الإخوان وزوبع ومطر وناصر على قوائم الإرهاب

الإثنين، 16 يناير 2023 03:04 م
الجريدة الرسمية تنشر إدراج جماعة الإخوان وزوبع ومطر وناصر على قوائم الإرهاب محكمة - أرشيفية
كتب: محمد أبو ضيف

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نشرت الجريدة الرسمية اليوم الإثنين قرار محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار صلاح أحمد حريز بإدراج جماعة الإخوان على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات، وإدراج حمزة زوبع ومعتز مطر ومحمد ناصر و14 آخرين من قيادات الجماعة على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات.
 
كما قررت المحكمة إدراج يحيى موسى وعبد الفتاح زارع و11 آخرين على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية، وإدراج 10 منتهمين في القضية رقم 1224 لسنة 2021 حصر نيابة أمن الدولة العليا.
 
 
نص القرار 1
نص القرار 1

نص القرار 2
نص القرار 2

نص القرار 3
نص القرار 3

نص القرار 4
نص القرار 4

نص القرار 5
نص القرار 5
 
 
 
 

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