السيرة الذاتية للواء الراحل وزير الداخلية الأسبق

كتب – أحمد عبد الهادى – أحمد إسماعيل

توفي أمس اللواء منصور عيسوي وزير الداخلية الأسبق، حيث شغل منصب وزير الداخلية للفترة منذ 6 مارس 2011م حتى 7 ديسمبر 2011م.

وآخر منصب شغله اللواء عيسوي قبل تعيينه وزيرا للداخلية كان محافظا للمنيا، وتشيع الجنازة اليوم الثلاثاء من مسجد السيدة نفيسة، ويقام العزاء غدا بمسجد الشرطة بالقاهرة الجديدة.

السيرة الذاتية:

*ولد الراحل يوم 18 سبتمبر 1937م في مدينة إسنا بمحافظة الأقصر.

*اللواء العيسوي حصل على تعليمه الابتدائي في مدينة إسنا.

*التحق بكلية الشرطة وتخرج فيها عام 1959، وبدأ حياته الشرطية في مديرية أمن القاهرة.

*تدرج اللواء الراحل حتى وصل إلى مفتش أمن القاهرة، ثم وكيلًا لإدارة مباحث القاهرة، وبعدها مديرًا لأمن الجيزة 1988، واستمر بها 3 سنوات من الجهد والعطاء المتواصل.

*تم تعيين العيسوي مساعدًا لوزير الداخلية بشمال الصعيد 1991، ثم مساعدًا لوزير الداخلية لوسط الصعيد 1992، ثم مساعدًا أول للوزير ومديرًا لأمن القاهرة 1993، ثم مساعدًا أول لوزير الداخلية للأمن العام 1995، ثم عُين محافظًا للمنيا 1996.

*عين اللواء منصور العيسوي وزيرًا للداخلية في مارس 2011 خلفا للواء محمود وجدي آخر وزير داخلية في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.