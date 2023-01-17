السجن المشدد لأحد المتهمين بسرقة سيارة مواطن بالإكراه فى الشرقية

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين علاء الدين حمدي قنديل وباسم يسري جاويش وطارق أحمد الحلواني، وأمانة سر محمد عفت وأحمد نصر.

تعود أحداث القضية رقم 30323 لسنة 2019 جنايات مركز شرطة بلبيس، المقيدة برقم 1772 كلي جنوب الزقازيق لسنة 2019، عندما قررت جهات التحقيق إحالة محمد ال ال ال، مقيم بناحية قرية عرب تل الجراد التابعة لمركز بلبيس، و5 آخرين سبق محاكمتهم، إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهامهم بأنهم في يوم 16 يوليو 2019، وبدائرة مركز شرطة بلبيس، سرقوا السيارة رقم 1732 ر ل ع، المملوكة للمجني عليه محمد ع ف م، بالإكراه، وذلك بأن أشهروا في وجهه أسلحة نارية (بندقية آلية - بندقية خرطوش) مهددين إياه بها، ما استرهبه وبث الرعب في نفسه وشل مقاومته من الإكراه الواقع عليه، وتمكنوا بتلك الوسلة القسرية من الاستيلاء على المسروقات والفرار بها على النحو المبين بالتحقيقات.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين قد استوقفوا المجني عليه نحو الرابعة فجر يوم الجريمة، واستولوا على السيارة التي كانت محملة بحمولة دهانات، بالإضافة إلى استيلائهم على الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه، وساوموا المجني عليه على 50 ألف جنيه تسلموها منه فى نفس اليوم، ولم يسلموه السيارة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين الأول والثاني والمسروقات، وبالعرض على جهات التحقيق قررت إحالة القضية إلى محكمة جنايات الزقازيق، التى سبق وأصدرت حكمها على المتهمين في جلسة سابقة، قبل أن يتقدم المتهم الخامس بطلب إعادة الإجراءات، وتُصدر المحكمة حكمها المتقدم بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات.