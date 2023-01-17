الرقابة المالية توافق على إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة بـ267 مليار جنيه

كتب هانى الحوتى

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية ، عن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة خلال شهر أكتوبر الماضي، وبلغت 287 موافقة بقيمة مصدرة قدرها 30.2 مليار جنيه، مقارنة بـ340 موافقة خلال شهر أكتوبر من عام 2021 بقيمة مصـدرة قدرها 8.9 مليار جنيه، ومن ثم شهدت عدد الإصدارات انخفاضًا بنسبة 15.6%، ونموًا بقيمة التأسيس وزيادات رؤوس الأموال بنسبة 240.5%.

ووزعت الموافقات بين 156 موافقة لتأسيس شركات بقيمة 14.7 مليار جنيه خلال شهر أكتوبر لعام 2022 مقابل 204 موافقة بقيمة 2.8 مليار جنيه خلال شهر أكتوبر لعام 2021 بنسبة انخفاض 23.5% في عدد الموافقات، 431.7% بقيمة التأسيس، فيما بلغت عدد الموافقات على إصدارات أسهم زيادة رأس المال 131 موافقة بقيمة 15.4 مليار جنيه خلال شهر أكتوبر عام 2022 مقارنة مع 136 موافقة بقيمة 6.1 مليار جنيه خلال شهر أكتوبر لعام 2021 بنسبة انخفاض 3.7% في عدد الموافقات ونمو بنسبة 153.5% بقيمة التأسيس.

وأضافت الهيئة، فى تقرير حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، أن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة من أول العام حتى أكتوبر عام 2022 بلغت 267.9 موافقة بقيمة مصدرة قدرها 246.7 مليار جنيه، مقارنة بـ2794 موافقة بقيمة مصـدرة قدرها 148.9 مليار جنيه، خلال الفترة الماثلة من العام الماضى، ومن ثم شهدت عدد الموافقات انخفاضًا بنسبة 4.1%، ونموًا فى قيمة التأسيس وزيادات رؤوس الأموال بنسبة 65.7%.

ووزعت الموافقات بين 1507 موافقة لتأسيس شركات بقيمة 38.7 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر لعام 2022 مقابل 1667 موافقة، بقيمة 37.7 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها لعام 2021 بنسبة انخفاض 9.6% فى عدد الموافقات، ونموًا بنسبة 2.8% بقيمة التأسيس، فيما بلغت عدد الموافقات على إصدارات أسهم زيادة رأس المال 1154 موافقة بقيمة 169.7 مليار جنيه مقارنة مع 1117 موافقة بقيمة 105.4 مليار جنيه خلال فترة المقارنة بنسبة نمو 3.3% فى عدد الموافقات و61% بقيمة التأسيس.