الرئيس العراقي: مشاركتنا في دافوس تؤكد دورنا الحيوي في المنطقة والعالم

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قال الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، اليوم الثلاثاء، إن مشاركته في منتدى دافوس تؤكد على أهمية ترسيخ أمن واستقرار العراق ودوره الحيوي في المنطقة والعالم.

وقال رشيد - في تغريدة على تويتر- "نشارك في منتدى دافوس للتأكيد على أهمية ترسيخ أمن واستقرار العراق ودوره الحيوي في المنطقة والعالم، والعمل على شراكات اقتصادية تصب في مصلحة المواطنين واحتياجاتهم عبر المشاريع المهمة وتأهيل البنى التحتية الأساسية، والتنسيق لمواجهة التغيرات المناخية التي تواجه العراق والعالم أجمع".

وكان الرئيس العراقي قد وصل، أمس الاثنين، إلى مدينة دافوس السويسرية للمشاركة في اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي.