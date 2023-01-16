الرئيس العراقى يتوجه إلى سويسرا للمشاركة فى اجتماعات المنتدى الاقتصادى العالمى

كتب ـ أحمد جمعة

غادر الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، الإثنين، بلاده متوجها إلى سويسرا؛ للمشاركة في اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية العراقية، أن "الرئيس عبد اللطيف جمال رشيد غادر العراق برفقة وزير الخارجية فؤاد حسين، متوجهين إلى سويسرا للمشاركة في اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس".

وأضاف البيان أن "رشيد سيشارك في عدد من الندوات والجلسات الحوارية في المؤتمر، لمناقشة عدة موضوعات تتعلق بالأمن الغذائي والتنمية المستدامة والشراكات الإقليمية والدولية؛ لدعم قطاعات الطاقة والزراعة والمياه، ومواجهة التغير المناخي، ومكافحة الفساد، وتطوير البنى التحتية، وحماية المجتمع".