الرئيس السيسى يشيد بقوة العلاقات التاريخية بين مصر والأردن.. إنفوجراف

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وفى هذا الإنفوجراف نستعرض أبرز ما جاء فى اللقاء.

استقبل الرئيس السيسى الملك عبد الله الثانى ملك المملكة الأردنية الهاشمية



مصر والاردن

رحب الرئيس بزيارة أخيه عاهل الأردن مشيدا بقوة العلاقات التاريخية للبلدين

أعرب الملك عبد الله الثانى بن الحسين عن تقدير بلاده لمصر قيادة وشعبا

ترحيب الأردن بمستوى التنسيق القائم مع مصر للتعامل مع مختلف الأزمات

شهد اللقاء بحث تعزيز التعاون الثنائى خاصة العلاقات الاقتصادية والتبادل التجارى