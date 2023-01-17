الداخلية تكشف غموض 3 جرائم سرقة وتضبط المتهمين

محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة من أحد المواطنين بتعرضه لواقعة سرقة عقب افتعال أحد الأشخاص يستقل سيارة ملاكى حديثا معه وإيهامه بأنه على معرفة به منذ فترة طويلة حال تواجده بدائرة القسم، وأثناء الحديث معه قام بمغافلته وسرقة مبلغ مالى بأسلوب "المغافلة" وعقب إنصرافه إكتشف سرقة المبلغ المالى.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات وباستخدام التقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة وتحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه (مقيم بمحافظة القليوبية "له معلومات جنائية").

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال إستقلاله السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة وبحوزته (مبلغ مالى- عدد 4 هواتف محمولة)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع (آخر- مقيم بمحافظة الجيزة "له معلومات جنائية") تم ضبطه وبحوزته (مبلغ مالى) من متحصلات واقعة السرقة، وأضاف بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بذات الأسلوب، وأن المضبوطات حيازتهما متحصلات عدد (6) وقائع سرقة بذات الأسلوب.

باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهمين واتهموهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وكشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم) باكتشافه سرقة (جهاز كمبيوتر محمول "لاب توب") من داخل السيارة خاصته حال توقفها بدائرة القسم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات وباستخدام التقنيات الفنية الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (عدد 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة القليوبية).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم حال تواجدهم بدائرة القسم مُستقلين مركبة "توك توك" قيادة وملك أحدهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتكوينهم عصابة تخصصت فى السرقة من داخل السيارات بأسلوب "المغافلة" وأقروا بإرتكابهم عدد (4) حوادث سرقة من داخل سيارات بذات الأسلوب.

تم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهم (عامل بمحل هواتف محمولة - مقيم بمحافظة القليوبية)، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموهم بالسرقة.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة عرض (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم عين شمس) هواتف محمولة على أحد محال بيع الهواتف كائن بدائرة القسم، بثمن لا يتناسب مع قيمتهم الحقيقية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (عدد 3 هواتف محمولة "مجهولين المصدر")، وبمناقشته عن مصدر تلك الهواتف أقر بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "النشل"، واعترف بأنهم من متحصلات وقائع سرقة.

باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المسروقات، واتهموه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.